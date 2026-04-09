В Забайкалье иностранца осудили на 12 лет за оправдание терроризма

ВЛАДИВОСТОК, 9 апр – РИА Новости. Иностранный гражданин, проживающий в Забайкальском крае, осужден на 12 лет за публичное оправдание терроризма и участие в террористической организации, сообщает прокуратура региона.

Суд установил, что 36-летний житель забайкальского поселка Чернышевск Бахтиёр Факиров, являющийся иностранным гражданином, с февраля по май 2025 года в одной из популярных социальных сетей размещал материалы, агитирующие оказывать финансовую помощь организации, признанной террористической и запрещенной в Российской Федерации. По заданию кураторов мужчина размещал в интернете публикации о способах финансирования, а также оправдывающие терроризм, принимая активное участие в деятельности данной организации.

Противоправную деятельность иностранца пресекли сотрудники регионального управления ФСБ России , в настоящее время он находится под стражей.

"В соответствии с позицией прокуратуры 2-й Восточный окружной военный суд назначил Факирову наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием первых 3 в тюрьме, а оставшихся – в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Осужденного также лишили права заниматься публичной деятельностью в интернете сроком на 3 года, смартфон, который использовался для совершения преступления, конфискован.

Иностранец признан виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма в сети интернет) и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической).