СМИ: во время операции "Рык льва" погибли минимум 42 израильтянина

06:30 09.04.2026
Ynet: во время операции "Рык льва" погибли минимум 42 израильтянина

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские танки вблизи израильско-ливанской границы
Израильские танки вблизи израильско-ливанской границы. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Минимум 42 жителя Израиля погибли с 28 февраля после начала военной операции "Рык льва", сообщает портал Ynet.
"Сорок два человека погибли в борьбе - 22 из них в результате ударов ракет, 12 военнослужащих и один мирный житель в столкновениях против (шиитского движения - ред.) "Хезболлах", еще семь погибли в происшествиях по пути к укрытиям", - говорится в сообщении портала.
Президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. При этом израильская авиация и артиллерия с утра среды нанесли удары по более чем десяти населенным пунктам на юге Ливана, включая город Тир. Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что нападение Израиля на Ливан является нарушением достигнутого США и Ираном перемирия.
В Ливане объявили 9 апреля днем траура в память о жертвах ударов Израиля
Вчера, 00:14
 
