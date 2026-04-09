В ФАП рассказали, в какие храмы доставят Благодатный огонь

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме будет доставлен в 15 храмов Москвы, в том числе в Богоявленский кафедральный собор в Елохове, храм Георгия Победоносца на Поклонной горе, Знаменский собор, храм Всех Святых на Соколе, сообщили в пресс-службе Фонда Андрея Первозванного.

Ранее Фонд Андрея Первозванного сообщил, что доставит Благодатный огонь из иерусалимского храма Воскресения Христова в Москву 11 апреля на самолете "Валентина Терешкова" госкорпорации "Роскосмос", сообщила пресс-служба фонда. Благодатный огонь будет принесен на Пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя.

"Лампады с Благодатным огнем также будут доставлены в 15 храмов Москвы, в Богоявленский кафедральный собор в Елохове, Знаменский собор, храм Живоначальной Троицы в Старых Черемушках, храм Живоначальной Троицы в Орехове-Борисове, храм Всех Святых на Соколе, храм Всемилостивого Спаса в Митине и другие", - сообщил пресс-служба.

Так же Благодатный огонь, по данным пресс-службы, будет передан в храм Георгия Победоносца на Поклонной горе, храм Новомучеников и исповедников российских в Строгино, храм иконы Божией Матери "Нечаянная радость" в Марьиной Роще, храм Преображения Господня на Преображенской площади, храм Введения Пресвятой Богородицы в Вешняках, храм святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси на Можайском шоссе, храм Живоначальной Троицы в Карачарово, храм святителя Тихона в Московском.