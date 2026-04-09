Благодатный огонь доставят в Москву на самолете "Роскосмоса"
13:21 09.04.2026
Благодатный огонь доставят в Москву на самолете "Роскосмоса"

Архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Никанор доставил частицу Благодатного огня в Южно-Сахалинск
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Фонд Андрея Первозванного доставит Благодатный огонь из иерусалимского храма Гроба Господня в Москву в субботу самолетом "Валентина Терешкова" госкорпорации "Роскосмос", сообщила пресс-служба фонда.
"Фонд Андрея Первозванного в рамках принесения Благодатного огня в Россию на протяжении многих лет традиционно работает в тесном сотрудничестве с профильными ведомствами Государства Израиль, Иерусалимским Патриархатом. В текущей сложной геополитической обстановке Фонд осуществляет свою миссию в полном соответствии с решениями официальных властей Государства Израиль и благословением Патриарха Иерусалимского Феофила III", - говорится в сообщении.
В пресс-службе рассказали, что Благодатный огонь будет доставлен в Москву при поддержке государственной транспортной лизинговой компании самолетом "Валентина Терешкова" госкорпорации "Роскосмос".
"Накануне Великой Субботы, делегация Фонда Андрея Первозванного примет участие в молитве о мире на Святой Земле, которую возносит Патриарх Иерусалимский Феофил III, В аэропорту Внуково вечером 11 апреля Благодатный огонь смогут принять представители различных епархий. Широкой встречи Благодатного огня не предполагается", - сообщили в пресс-службе.
В пресс-службе рассказали, что делегация Фонда Андрея Первозванного принесет Благодатный огонь в Храм Христа Спасителя в ходе Патриаршего пасхального богослужения. Также лампады с Благодатным огнем будут доставлены в 15 храмов Москвы,
По имеющейся в Фонде Андрея Первозванного информации, Благодатный огонь будет доставлен в Санкт-Петербург, Архангельск, Барнаул, Белгород, Брянск, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, Севастополь, Симферополь, Якутск, Ярославль и другие города России.
Схождение Благодатного огня происходит накануне праздника Святого Воскресения Христова в Великую субботу, в 2026 году это 11 апреля. Русская православная церковь и другие православные церкви в 2026 году встречают Пасху 12 апреля. По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного (ФАП) по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла доставляет Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву.
