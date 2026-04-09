В Русской духовной миссии рассказали о времени схождения Благодатного огня

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Схождение Благодатного огня ожидают в храме Гроба Господня в Иерусалиме в Великую субботу 11 апреля после полудня, с 12.00 до 14.00, рассказал РИА Новости начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме (РДМ) архимандрит Вассиан (Змеев).
"Несмотря на все трудности, традиционное священнодействие в кувуклии храма Гроба Господнего пройдет согласно сложившейся практике в полдень Великой Субботы в промежуток времени между 12 и 14 часами", - рассказал архимандрит Вассиан.
Ранее начальник Русской духовной миссии рассказал РИА Новости, что во время чина Благодатного огня в храме паломники и туристы присутствовать не будут, ограничения действуют по решению израильских властей в целях безопасности в связи с военным конфликтом на Ближнем Востоке.
Благодатный огонь ежегодно сходит в храме Гроба Господня в Иерусалиме в Великую субботу накануне праздника Воскресения Христова – Пасхи – по юлианскому календарю. В 2026 году Русская православная церковь и другие христианские церкви , живущие по юлианскому календарю в 2026 году встречают Пасху 12 апреля.