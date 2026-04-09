В Русской духовной миссии рассказали о времени схождения Благодатного огня

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Схождение Благодатного огня ожидают в храме Гроба Господня в Иерусалиме в Великую субботу 11 апреля после полудня, с 12.00 до 14.00, рассказал РИА Новости начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме (РДМ) архимандрит Вассиан (Змеев).

"Несмотря на все трудности, традиционное священнодействие в кувуклии храма Гроба Господнего пройдет согласно сложившейся практике в полдень Великой Субботы в промежуток времени между 12 и 14 часами", - рассказал архимандрит Вассиан.