Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
02:35 09.04.2026
В Русской духовной миссии рассказали о времени схождения Благодатного огня

© AP Photo / Mahmoud Illean — Сошествие Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Сошествие Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме
© AP Photo / Mahmoud Illean
Сошествие Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Схождение Благодатного огня ожидают в храме Гроба Господня в Иерусалиме в Великую субботу 11 апреля после полудня, с 12.00 до 14.00, рассказал РИА Новости начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме (РДМ) архимандрит Вассиан (Змеев).
"Несмотря на все трудности, традиционное священнодействие в кувуклии храма Гроба Господнего пройдет согласно сложившейся практике в полдень Великой Субботы в промежуток времени между 12 и 14 часами", - рассказал архимандрит Вассиан.
Ранее начальник Русской духовной миссии рассказал РИА Новости, что во время чина Благодатного огня в храме паломники и туристы присутствовать не будут, ограничения действуют по решению израильских властей в целях безопасности в связи с военным конфликтом на Ближнем Востоке.
Благодатный огонь ежегодно сходит в храме Гроба Господня в Иерусалиме в Великую субботу накануне праздника Воскресения Христова – Пасхи – по юлианскому календарю. В 2026 году Русская православная церковь и другие христианские церкви , живущие по юлианскому календарю в 2026 году встречают Пасху 12 апреля.
Ранее в Иерусалиме был закрыт общественный доступ к главным святыням трех монотеистических религий, так так Старый город не оборудован бомбоубежищами. Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля.
РелигияИерусалимБлижний ВостокИранРусская православная церковьПасха
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала