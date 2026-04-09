13:50 09.04.2026
В АТОР оценили шансы на возобновление полетов в ОАЭ

Артур Мурадян: шансы на возобновление полетов в ОАЭ невысокие

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Шансы на возобновление полетов в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) невысокие, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
"Я думаю, что шансы есть, но я бы их оценивал как невысокие, поскольку безопасность все-таки должна сохраниться после окончания перемирия, а не на вот этот период", - сказал Мурадян в беседе с "Лентой.ру".
По его словам, в случае успешных переговоров между странами можно будет говорить о безопасном перелете туристов.
"Минтранс внимательно с МИДом следят за ситуацией. Пока запрет действует по 17 число на полеты российских перевозчиков. На текущий момент действует рекомендация воздержаться от продаж туров на Ближний Восток от Минэкономразвития для всех туркомпаний России. (Ограничения - ред.) будут сняты, когда будет безопасно, тогда мы сможем продавать. Но я думаю, что недели две-три, ну три минимум, потому что двухнедельный период плюс должна быть дельта", - пояснил Мурадян.
Российские авиакомпании в марте прекратили полеты в страны Ближнего Востока из-за эскалации в регионе. Больше всего рейсов было отменено в города ОАЭ.
Президент США Дональд Трамп в среду заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели.
