На НТВ покажут второй сезон детективного хита "Страх над Невой"

На НТВ состоится премьера восьмисерийного детективного триллера "Страх над Невой. Огненный круг" (16+). Показ продолжения сериала с Антоном Хабаровым и Андреем Фроловым стартует 13 апреля в 22.15. Совместный проект "Иви" и телеканала НТВ перенесет зрителей в лето 1970 года, где героям предстоит выяснить – вернулся ли древний Чернобог или город преследует еще более опасное явление.

Чубин и Федоров снова берутся за дело

В первом сезоне герои расследовали серию загадочных убийств: маньяк насиловал и душил женщин в центре города, оставляя над телами жертв таинственные знаки. Майор КГБ Чубин узнал эти символы – в прошлом он уже сталкивался с ними в плену у культа Чернобога. Вместе с капитаном Федоровым они вышли на след одного из оккультистов – Филиппова, однако Чубин не поверил в его виновность и возобновил расследование, вычислив настоящего убийцу.

Действие нового сезона, получившего название "Огненный круг", разворачивается в Ленинграде летом 1970 года. На глазах у десятков свидетелей во дворе НИИ гибнут три человека, совершившие загадочный обряд. Город замер в ужасе. Чубин, которому поручают это дело, понимает, что имеет дело с новым тайным культом – но остается вопрос: это возвращение Чернобога или нечто еще более опасное?

© Фото : пресс-служба НТВ Действие нового сезона происходит в Ленинграде 1970 года

Выясняется, что похожий обряд уже проводился до трагедии в НИИ – тогда погиб дипломат Томский вместе с братом. Майор получает неофициальный карт-бланш и одного помощника – капитана Федорова – единственного, на кого он может положиться. В ходе расследования они находят самиздат о культе языческого бога и выходят на автора повести "Горящий человек", в которой описаны ритуалы поклонения ему в Древней Руси с изощренными жертвоприношениями. Чубин предполагает, что столкнулся с ритуальными убийствами, и теперь им предстоит выяснить, какую роль в происходящем играют огнепоклонники.

Как рассказали создатели проекта, антагонистом второго сезона станет уже не маньяк-одиночка, имевший отношение к культу Чернобога, а крупная секта, действующая по всему Ленинграду и области. Ключевым символом новой главы станет образ огня – именно вокруг него выстроена вся драматургия. По словам креативного продюсера Никиты Ватулина-Тарасенко, о продолжении начали думать еще на этапе разработки первого сезона, понимая, что у героев есть потенциал для развития. Работа над сценарием заняла около 1,5 лет, а для повышения достоверности создатели привлекали консультантов и изучали профильные материалы.

Стиль, декорации, костюмы

Создатели второго сезона "Страха над Невой" поставили перед собой задачу не только продолжить историю, но и расширить визуальную вселенную проекта. Художник-постановщик Кирилл Гаврилов отмечает, что по сравнению с первым сезоном локаций стало значительно больше, а сцены – сложнее и масштабнее.

"Моя задача заключалась в том, чтобы сделать картинку ярче, интереснее и глубже, опираясь на предыдущий материал и учитывая все недостатки", – рассказывает он.

Одним из главных принципов для Гаврилова стала минимизация графики: в кадре должно быть максимум живых декоративных элементов, которые закрывают современные детали. Это было непросто, поскольку подходящих нетронутых интерьеров 1970-х почти не осталось, практически в каждом требовалась серьезная подготовка.

Вдохновением для художника служили фильмы советского времени и живопись Александра Дейнеки, Михаила Врубеля и Ивана Билибина. Вместе с режиссером и оператором команда продумала визуальный контраст: дремучий деревенский быт сектантов с болотами, пнями, коряжистыми деревьями противопоставлен светлой советской жизни Ленинграда – ярким солнечным улицам и набережным.

© Фото : пресс-служба НТВ При создании образов героев сериала велся тщательный отбор

Одной из сложностей стал поиск деревень, подходящих по расположению и фактуре. По сюжету там сгорает несколько домов, а в реальном населенном пункте такое реализовать невозможно, поэтому пришлось применять "художественные секреты", чтобы убедить зрителя в достоверности, отметил Гаврилов. Отдельной задачей стало создание маски главного злодея.

Художник по костюмам Наталья Гапонова рассказывает, что при создании образов героев велся тщательный отбор: выбиралось самое нужное, точное и выразительное, свойственное персонажу. По ее словам, костюмы должны смотреться интересно и актуально в наши дни, поскольку современный зритель разборчив и продвинут по части стиля. Особое внимание уделили сектантам: задачей создателей сериала было передать "очарование зла", мрачность и тревожность, и при этом показать, что фанатики способны выглядеть скромно, положительно и внушать доверие. Для этого создали специальную униформу – плащ с капюшоном, похожий на брезентовый. Эта деталь уравнивала всех "братьев по вере": от работяг до ленинградской элиты, помогая уйти от стереотипного образа сектанта в белых рубашках и платках.

В процессе подготовки команда изучила множество документов: журналы мод того времени, советские фильмы, зарубежные кинохроники, семейные альбомы и фотографии из архивов знакомых, книги по домоводству и технике кроя. Музей в Петропавловской крепости предоставил свои фонды, где бережно хранятся платья и костюмы, собранные в советские годы, – в том числе коллекции сумок фабрики Бебеля, некоторые из которых были эксклюзивами и не шли в массовый пошив. Также использовали вещи из гардероба "Ленфильма", где сохранились костюмы из фильмов того времени. Для проекта шло все, что имело отношение к 1970 году, вплоть до значков, бижутерии и обуви.

Художник отмечает характерные приметы эпохи: минимализм, облегченный крой, особую длину, появившиеся в СССР синтетические и трикотажные ткани. Для 1970-х типичны яркие сочные цвета и прорывающиеся с Запада молодежные неформальные тенденции. Однако полноценно использовать винтажную одежду было невозможно – она не выдерживает эксплуатации в кино. Чаще всего в ход идут ткани из "бабушкиных запасов", а винтажные платья или плащи служат образцами для закройщиков и мастеров.

© Фото : пресс-служба НТВ Для проекта шло все, что имело отношение к 1970 году, вплоть до значков, бижутерии и обуви

Подбор образов для актеров был сугубо индивидуальным. Костюмы Чубина и Федорова, Маши и Веры соответствуют характерам. Чубин – собранный, держит эмоции под контролем: его образ – костюм, белая рубашка, строгий плащ и модный кожаный пиджак. Взрывной и нервный Федоров – в поло и брюках из джинсовой ткани, сшитых по моде того времени, и в незаменимой кожаной куртке. Маша – интеллигентная, утонченная. Вера – женственная, ранимая, занята семьей. Отдельная история – образ Горевой: красивая, молодая, непростая, ее можно назвать "перевертышем", в ней сочетаются и сектантка, и студентка, и модница-неформалка. Образы Нелли и Ивана, людей, оставшихся жить в своем деревенском укладе, более цельные и понятные – они фанаты своей веры.

Страх, мистика и семейные линии

В новом сезоне " Страха над Невой " герой Андрея Фролова Егор Федоров переживает не лучший период.

"Он женился на Вере, у них родилась дочь. Однако его постоянно посещает чувство страха за себя, за жену, за ребенка – он постоянно видит вокруг опасность. Это становится причиной их разлада с Верой", – делится артист.

Вера пытается убедить мужа сменить работу или отношение к жизни. Но ему звонит майор Чубин, и Федоров вновь едет в Ленинград, чтобы помочь другу, коллеге и товарищу.

© Фото : пресс-служба НТВ Капитан Егор Федоров в исполнении Андрея Фролова

Артист отмечает, что на съемках он получил возможность вновь поработать с командой первого сезона в полном составе. Актер также выделяет работу Антона Хабарова, чей подход к профессии он ставит себе в пример. Самыми трудными и интересными для Фролова стали сцены с использованием системы Body Mount – особого приспособления, крепящегося на артиста так, чтобы камера оказывалась прямо перед его лицом.

Актер рассказывает, как на площадке из Санкт-Петербурга 2025 года делали Ленинград 1970-го. Съемки проходили в Петропавловской крепости, доме балерины Кшесинской, ТЮЗе, на набережных Невы и Фонтанки, улицах города. Фролов обратил внимание на квартиры, сохранившие, по его словам, характерный запах, словно оставшийся с тех времен, и на машину его героя – "Волгу" ГАЗ-21 шоколадного цвета. Актер подчеркивает, что над вторым сезоном работали с полной отдачей.

Антон Хабаров, исполнитель роли Владимира Чубина, воспринимает "Страх над Невой" как миф, в котором добро в лице Федорова и Чубина побеждает зло – и внутри себя, и снаружи. Он уверен, что второй сезон будет таким же интересным и захватывающим, как первый: зрители почувствуют те же эмоции и получат такие же яркие впечатления. Хабаров отмечает, что создатели сохранили характеры героев, их взаимодействие и противодействие преступному миру.

© Фото : пресс-служба НТВ Антон Хабаров вновь сыграл роль майора КГБ Чубина

"Мне кажется, что частая ошибка вторых сезонов – попытка создать принципиально новых героев. На мой взгляд, этого делать абсолютно не нужно, и в нашей истории такого нет", – подчеркнул артист.

По его словам, зрителя ждут уже полюбившиеся персонажи и крепкий детектив в основе сюжета, приправленный мистикой.

На этот раз Хабарову довелось выступить в роли наставника для молодого артиста Романа Мелдреса, который играет его сына. Во втором сезоне герои начали активно взаимодействовать, и Роман нередко обращался к нему за советом.

"Для меня это было очень волнительно и ответственно, поскольку в свое время мне также помогали взрослые актеры, а теперь уже я продолжил эстафету", – поделился Хабаров.

Битва света и тьмы: режиссер – о втором сезоне

Режиссер-постановщик Илья Максимов уверен, что второй сезон повторит успех первого. По его словам, для этого есть все составляющие: звезды Антон Хабаров и Андрей Фролов, а также время, в которое происходят события. Максимов отмечает, что в 1970-е годы все было красиво и светло – одежда, архитектура, люди. Это было время солидарности и высоких жизненных интересов.

"Мы постарались передать через картину выражение: “Как в прошлом было хорошо”. Однако этому “хорошо” противостоят мрак и ужас, исходящий от тайно возникшей секты, в которой поклоняются древнему богу огня. И в сериале мы увидим настоящее поле битвы тьмы и света. Главная идея этого сезона в том, что милосердие – это то, без чего невозможно победить зло. Только со светлым сердцем у тебя есть шанс одержать победу над тьмой. Как говорит наш герой своему сыну: “Запомни, сынок, после ночи всегда наступает рассвет”, – подчеркнул Максимов.

© Фото : пресс-служба НТВ Процесс съемок второго сезона "Страха над Невой"

Второй сезон стал намного масштабнее, усовершенствовалась структура сериала. Если раньше создатели "подсматривали в замочную скважину", наблюдая за жизнью сект, то теперь погружаются в нее, рассматривая, как она устроена изнутри, как растет и развивается зло. Чтобы добиться максимальной правдоподобности, группа перед съемками обращалась за помощью к консультантам и изучала деятельность сект северных народов. Для режиссера было важно сохранять баланс между детективной и мистической составляющими, чтобы фильм стоял на основе реализма, но завораживал сверхъестественным флером. Для воссоздания атмосферы семидесятых выбрали объекты, находящиеся вне времени: Петропавловскую крепость, усадьбы родственников царя, старые больницы, казематы. Еще одним значимым местом стал берег Финского залива, включая линию Маннергейма, – там снималась развязка, массовая сцена столкновения сил добра и зла. Ленинград, по мысли режиссера, – один из главных героев картины, город-призрак, каналы которого хранят тайны.

Семейные линии, идущие из первого сезона, получат развитие: лирические взаимоотношения героя Хабарова с супругой, сложные межличностные отношения героя Фролова с женой и его романы на стороне. Максимов уверен, что любителям мелодраматических моментов будет на что посмотреть.