У заболевших в Муроме выявили норовирус второго типа

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Норовирус второго типа выявлен у заболевших в Муроме, прорабатывается вопрос о проведении вакцинации от гепатита А, сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по Владимирской области.
"При исследовании материала от заболевших в округе Муром выявлен норовирус II типа. В настоящее время прорабатывается вопрос организации вакцинации населения округа от гепатита А по эпидемическим показаниям", - говорится в сообщении.
Ранее в четверг правительство Владимирской области сообщило о 106 пациентах с острой кишечной инфекцией в Муроме, 50 из которых госпитализированы. Роспотребнадзор устанавливает источники заражения. СУСК России по региону возбудило уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).