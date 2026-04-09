Нетаньяху может сорвать перемирие с Ираном ударами по Ливану, пишут СМИ

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, возможно, пытается сорвать достигнутое перемирие с Ираном атаками в Ливане по объектам шиитского движения "Хезболлах", сообщает издание Politico со ссылкой на европейского чиновника.