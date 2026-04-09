Нетаньяху может сорвать перемирие с Ираном ударами по Ливану, пишут СМИ

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, возможно, пытается сорвать достигнутое перемирие с Ираном атаками в Ливане по объектам шиитского движения "Хезболлах", сообщает издание Politico со ссылкой на европейского чиновника.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
"Нетаньяху, возможно, стремится сорвать прекращение огня", - пишет издание.
При этом президент США Дональд Трамп заявил, что прекращение ударов Израиля по Ливану не было включено в соглашение о прекращении огня с Ираном из-за шиитского движения "Хезболлах".