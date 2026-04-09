СМИ: в США нефтяники недовольны возможной платой за проход через Ормуз

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Американские нефтяники негативно отнеслись к идее разрешить Ирану получать плату за проход судов через Ормузский пролив, пишет издание Politico со ссылкой на источник.

При этом Трамп говорил, что брать плату за проход через Ормуз будут сами США. Белый дом планирует обсуждать этот вопрос в ближайшие недели.