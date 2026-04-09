СМИ: в США нефтяники недовольны возможной платой за проход через Ормуз

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Американские нефтяники негативно отнеслись к идее разрешить Ирану получать плату за проход судов через Ормузский пролив, пишет издание Politico со ссылкой на источник.
"Руководители нефтяных компаний обращаются в Белый дом, к госсекретарю Марко Рубио и вице-президенту Джей Ди Вэнсу, чтобы возразить против разрешения Ирану взимать плату за проход через стратегически важный Ормузский пролив в качестве условия мирных переговоров", — говорится в статье.
Как рассказал источник издания, накануне представители нефтяной промышленности встретились с высокопоставленными сотрудниками Госдепартамента и выразили обеспокоенность по этому поводу.
США и Иран в ночь на 8 апреля договорились о двухнедельном прекращении огня. По словам президента Дональда Трампа, Вашингтон получил от Тегерана план из десяти пунктов, который может стать рабочей основой для переговоров. Как заявил иранский Совбез, речь идет снятии всех санкций, выплате компенсаций и продолжении обогащения урана. Кроме того, Иран сохранит контроль над Ормузским проливом и получит право вместе с Оманом взимать плату за проход судов. Сообщалось, что пошлина составит один доллар за каждый баррель нефти на борту.
При этом Трамп говорил, что брать плату за проход через Ормуз будут сами США. Белый дом планирует обсуждать этот вопрос в ближайшие недели.