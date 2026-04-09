04:04 09.04.2026 (обновлено: 05:51 09.04.2026)
Аналитик дал прогноз цен на нефть после завершения конфликта США и Ирана

Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Конфликт на Ближнем Востоке завершит эпоху высоких цен на нефть, к следующему году средние котировки Brent опустятся до 60 долларов за баррель, заявил РИА Новости независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов.
"Если война в Ираке 2003 года открыла собой эпоху высоких нефтяных цен, то иранский конфликт эту эпоху закончит", — полагает он.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
Россия открыта для диалога с Японией по закупкам нефти, заявила Захарова
Вчера, 16:19
По словам Родионова, наступает очень благоприятное время для стран-импортеров нефти. В то же время экспортеров ждет конкуренция.
"То есть либо вторая половина 2026 года, либо 2027 год средние цены будут ниже 60 долларов за баррель", — прогнозирует эксперт.
Президент США Дональд Трамп в среду заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже сообщил об открытии Ормузского пролива. После объявления о перемирии цены на нефть резко пошли вниз. Стоимость марки Brent в среду днем падала ниже 91 доллара за баррель, хотя еще во вторник превышала 100 долларов.
По словам Родионова, после завершения конфликта будут смыкаться два тренда: торможение прироста спроса из-за электромобильной революции и рост предложения как со стороны стран, не входящих в ОПЕК+, так и членов альянса. Это и приведет к снижению котировок.
Нефтяная вышка - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
Эксперт оценил влияние перемирия США и Ирана на цены на нефть
Вчера, 12:36
 
