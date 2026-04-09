Аналитик дал прогноз цен на нефть после завершения конфликта США и Ирана

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Конфликт на Ближнем Востоке завершит эпоху высоких цен на нефть, к следующему году средние котировки Brent опустятся до 60 долларов за баррель, заявил РИА Новости независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов.

"Если война в Ираке 2003 года открыла собой эпоху высоких нефтяных цен, то иранский конфликт эту эпоху закончит", — полагает он.

По словам Родионова, наступает очень благоприятное время для стран-импортеров нефти. В то же время экспортеров ждет конкуренция.

"То есть либо вторая половина 2026 года, либо 2027 год средние цены будут ниже 60 долларов за баррель", — прогнозирует эксперт.