Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:12 09.04.2026
Эксплуатацию модуля "Наука" на МКС продлят до 2035 года

Центр Хруничева продляет срок службы модуля "Наука" на МКС до 2035 года

© NASAМКС
МКС - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
© NASA
МКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Центр Хруничева приступает к работе по продлению до 2035 года сроков службы Многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" российского сегмента Международной космической станции, сообщил в интервью РИА Новости в рамках Недели космоса-2026 гендиректор Центра имени Хруничева Денис Денискин.
"Ведётся развёртывание работ по продлению сроков эксплуатации модуля "Наука" до конца 2035 года. При этом после завершения эксплуатации МКС рассматривается возможное использование модуля в составе орбитального комплекса РОС (Российской орбитальной станции - ред.)", - сказал РИА Новости Денискин.
Модуль "Наука" вошёл в состав МКС летом 2021 года. Сейчас Россия продлила работу своего сегмента станции до 2028 года, США и остальные партнёры - до 2030-го.
Заместитель генконструктора Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Владимир Кожевников заявлял ранее, что 2028 году РФ начнёт строительство Российской орбитальной станции в составе МКС, а в 2030-м году РОС будет отстыкована и начнёт автономный полёт. В состав РОС войдёт "Наука".
В декабре 2025 года президент России Владимир Путин постановил ежегодно с 6 по 12 апреля проводить в стране Неделю космоса.
РИА Новости выступает информационным партнером Недели космоса-2026.
РоссияСШАВладимир ПутинГКНПЦ имени М. В. ХруничеваРКК "Энергия"КосмосДень космонавтики
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала