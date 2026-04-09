Эксплуатацию модуля "Наука" на МКС продлят до 2035 года

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Центр Хруничева приступает к работе по продлению до 2035 года сроков службы Многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" российского сегмента Международной космической станции, сообщил в интервью РИА Новости в рамках Недели космоса-2026 гендиректор Центра имени Хруничева Денис Денискин.
"Ведётся развёртывание работ по продлению сроков эксплуатации модуля "Наука" до конца 2035 года. При этом после завершения эксплуатации МКС рассматривается возможное использование модуля в составе орбитального комплекса РОС (Российской орбитальной станции - ред.)", - сказал РИА Новости Денискин.
Заместитель генконструктора Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Владимир Кожевников заявлял ранее, что 2028 году РФ начнёт строительство Российской орбитальной станции в составе МКС, а в 2030-м году РОС будет отстыкована и начнёт автономный полёт. В состав РОС войдёт "Наука".
В декабре 2025 года президент России Владимир Путин постановил ежегодно с 6 по 12 апреля проводить в стране Неделю космоса.
