Эксплуатацию модуля "Наука" на МКС продлят до 2035 года

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Центр Хруничева приступает к работе по продлению до 2035 года сроков службы Многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" российского сегмента Международной космической станции, сообщил в интервью РИА Новости в рамках Недели космоса-2026 гендиректор Центра имени Хруничева Денис Денискин.

"Ведётся развёртывание работ по продлению сроков эксплуатации модуля "Наука" до конца 2035 года. При этом после завершения эксплуатации МКС рассматривается возможное использование модуля в составе орбитального комплекса РОС (Российской орбитальной станции - ред.)", - сказал РИА Новости Денискин.