Рейтинг@Mail.ru
Генсек НАТО объяснил, почему назвал Трампа папой - РИА Новости, 09.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:14 09.04.2026
Генсек НАТО объяснил, почему назвал Трампа папой

Рютте заверил, что назвал Трампа папой, потому что не является носителем языка

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 9 апр - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте, находящийся в поездке в США, заявил, что не хотел называть американского президента Дональда Трампа своим "папой" и объяснил ошибку неродным для него английским, а также посетовал, что теперь ему с этим придется жить всю жизнь.
"Я имел в виду тогда (при обсуждении летом 2025 года недовольства Трампа Ираном и Израилем - ред.), что иногда даже папе приходится злиться на своих детей. Так что я не называл его своим папой... Но, конечно, у слова "папа" есть и особый подтекст. И теперь мне придется жить с этим всю оставшуюся жизнь. Мы можем совершать ошибки, особенно, если не являемся носителями языка", - объяснил Рютте тот инцидент.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
Politico: Рютте не удалось смягчить враждебность Трампа к НАТО
Вчера, 08:43
 
В миреСШАИранИзраильМарк РюттеДональд ТрампНАТОВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала