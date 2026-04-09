Генсек НАТО объяснил, почему назвал Трампа папой

БРЮССЕЛЬ, 9 апр - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте, находящийся в поездке в США, заявил, что не хотел называть американского президента Дональда Трампа своим "папой" и объяснил ошибку неродным для него английским, а также посетовал, что теперь ему с этим придется жить всю жизнь.