Генсек НАТО объяснил, почему назвал Трампа папой

БРЮССЕЛЬ, 9 апр - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте, находящийся в поездке в США, заявил, что не хотел называть американского президента Дональда Трампа своим "папой" и объяснил ошибку неродным для него английским, а также посетовал, что теперь ему с этим придется жить всю жизнь.
"Я имел в виду тогда (при обсуждении летом 2025 года недовольства Трампа Ираном и Израилем - ред.), что иногда даже папе приходится злиться на своих детей. Так что я не называл его своим папой... Но, конечно, у слова "папа" есть и особый подтекст. И теперь мне придется жить с этим всю оставшуюся жизнь. Мы можем совершать ошибки, особенно, если не являемся носителями языка", - объяснил Рютте тот инцидент.