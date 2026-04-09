БРЮССЕЛЬ, 9 апр - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте признал, что альянс уже много лет расширяет свое присутствие у границ России.
"При моем предшественнике (Йенсе - ред.) Столтенберге произошло следующее: во всех странах "восточного фланга" у нас теперь есть то, что мы в НАТО называем передовыми наземными силами. Это контингенты стран-союзников, которые помогают защищать, например, Латвию, где ведущую роль играет Канада; Эстонию, где ведущую роль играет Великобритания; Польшу, где лидируют США; и Литву, где моя страна (Нидерланды - ред.) участвует под руководством Германии", - сказал генсек альянса.
По его словам, все указанные им страны "восточного фланга", помимо собственных национальных вооруженных сил и коллективной обороны в рамках пятой статьи Североатлантического договора, получают дополнительные силы, якобы необходимые для защиты этих государств.
Россия в последние годы констатирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российская Федерация не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркивал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
