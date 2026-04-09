Рейтинг@Mail.ru
Рютте признал, что НАТО уже много лет усиливает присутствие у границ России
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:20 09.04.2026 (обновлено: 19:28 09.04.2026)
Рютте признал, что НАТО уже много лет усиливает присутствие у границ России

© AP Photo / Virginia MayoМарк Рютте
Марк Рютте. 09.04.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Марк Рютте. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 9 апр - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте признал, что альянс уже много лет расширяет свое присутствие у границ России.
"При моем предшественнике (Йенсе - ред.) Столтенберге произошло следующее: во всех странах "восточного фланга" у нас теперь есть то, что мы в НАТО называем передовыми наземными силами. Это контингенты стран-союзников, которые помогают защищать, например, Латвию, где ведущую роль играет Канада; Эстонию, где ведущую роль играет Великобритания; Польшу, где лидируют США; и Литву, где моя страна (Нидерланды - ред.) участвует под руководством Германии", - сказал генсек альянса.
По его словам, все указанные им страны "восточного фланга", помимо собственных национальных вооруженных сил и коллективной обороны в рамках пятой статьи Североатлантического договора, получают дополнительные силы, якобы необходимые для защиты этих государств.
Россия в последние годы констатирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российская Федерация не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркивал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
РоссияНАТОМарк РюттеВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала