Рютте заявил, что почувствовал разочарование Трампа в НАТО

БРЮССЕЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что явно почувствовал разочарование президента США Дональда Трампа в отношении НАТО во время их встречи в среду.
Трамп после встречи с Рютте выразил уверенность в том, что организация снова не придет на помощь США, когда это потребуется Вашингтону.
"Это был хороший разговор. Он был открытым, с конкретными примерами. И я ясно почувствовал его разочарование. Да, в определённой степени президент, безусловно, ясно дал понять своё разочарование", - сказал Рютте в Институте президентского фонда Рональда Рейгана.
Трамп ранее заявил, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Он назвал реакцию союзников на соответствующий запрос "несмываемым пятном" и подчеркнул, что США не нуждаются в помощи стран НАТО, которые, по его словам, делают всё, чтобы ее не оказывать.