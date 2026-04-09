Мерц заявил о намерении не допустить выхода США из НАТО
18:58 09.04.2026
Мерц заявил о намерении не допустить выхода США из НАТО

Мерц заявил о намерении сделать все для сохранения единства НАТО

© AP Photo / Ebrahim Noroozi Фридрих Мерц
 Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Фридрих Мерц. Архивное фото
БЕРЛИН, 9 апр - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о намерении сделать всё возможное для сохранения единства НАТО и не допустить выхода из него США.
"Я твердо намерен сделать всё, чтобы сохранить защиту НАТО для Европы, включая Соединенные Штаты Америки. В любом случае, в настоящее время этот альянс ничем не заменить. И поэтому я очень заинтересован в том, чтобы сохранить его и развивать вместе с американским президентом", - заявил Мерц в ходе пресс-конференции по итогам сделанного им в Берлине заявления об актуальной международной ситуации. Трансляцию вел телеканал Phoenix.
Он сообщил, что обсуждал будущее НАТО в ходе состоявшегося в среду телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.
"Вчера во время телефонного разговора (с Трампом - ред.) мы также обсуждали будущее НАТО. Я предложил ему, чтобы перед саммитом НАТО в Анкаре, который состоится в начале июня, мы еще раз согласовали между собой будущее НАТО", - отметил Мерц.
Ранее Трамп выразил сомнение в способности НАТО оказать реальную помощь США, обвинив альянс в "скверном отношении" и неэффективности в случае возникновения глобальной угрозы. В интервью газете Telegraph он заявил, что всерьез рассматривает возможность выхода США из НАТО после отказа альянса помочь в операции против Ирана.
