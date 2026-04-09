Генсек НАТО заявил, что не призывает расширять альянс

18:51 09.04.2026 (обновлено: 19:23 09.04.2026)
Рютте не призывает расширять НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе

© AP Photo / Virginia MayoГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что не призывает расширять альянс на Индо-Тихоокеанский регион, но поддерживает тесное сотрудничество с Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией.
"И давайте не будем наивными: невозможно отделить то, что происходит в Индо-Тихоокеанском регионе, от того, что происходит в Атлантике. Китай, Северная Корея, Россия и Иран действуют совместно… Я не призываю расширять НАТО на Индо-Тихоокеанский регион, но тесное сотрудничество с Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией — это уже доказательство этого", - сказал он в Институте президентского фонда Рональда Рейгана.
 
НАТО Япония Марк Рютте Южная Корея Австралия Рональд Рейган
 
 
