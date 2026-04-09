В Турции заявили, что саммит НАТО в июле будет решающим

АНКАРА, 9 апр – РИА Новости. Саммит НАТО в Турции в июле будет иметь решающее значение, проявит ясность в вопросе "продолжения проекта", заявил официальный представитель турецкой правящей Партии справедливости и развития (Ak Parti) Омер Челик.
"Обострение противоречий между США и Европейским союзом в рамках Атлантического альянса представляет собой проблему с точки зрения будущего мирового порядка, если таковой вообще существует. Говорят о новых архитектурах безопасности, но важно то, какими будут основные моральные ценности, которые станут ориентиром для международного сообщества", - сказал Челик на брифинге в пятницу.
"Мир стал сложным и хрупким. Все эти дискуссии сделают саммит НАТО, который состоится в Турции, еще более важным. Для некоторых это станет моментом, когда будет найден ответ на вопрос: "остановка или продолжение?", - добавил он.
Сильная напряженность царит в НАТО из-за разногласий США и Европы, заявил в четверг премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен. Президент США Дональд Трамп 1 апреля заявил, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Он назвал реакцию союзников на соответствующий запрос несмываемым пятном и подчеркнул, что США не нуждаются в помощи стран НАТО, которые, по его словам, делают всё, чтобы ее не оказывать.
