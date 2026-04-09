В Нидерландах заявили о напряженности в НАТО из-за разногласий США и Европы

ГААГА, 9 апр - РИА Новости. Сильная напряженность царит в НАТО из-за разногласий США и Европы, заявил в четверг премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен.
Президент США Дональд Трамп 1 апреля заявил, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Он назвал реакцию союзников на соответствующий запрос несмываемым пятном и подчеркнул, что США не нуждаются в помощи стран НАТО, которые, по его словам, делают всё, чтобы ее не оказывать.
"Очевидно, что существует большая разница во мнениях между американцами и европейскими партнерами по НАТО. Я думаю, что многие страны с самого начала ясно дали понять, что если вы начинаете войну, не проконсультировавшись с другими странами, вы не можете ожидать от них активного участия", - сказал Йеттен телеканалу RTL Nieuws.
По его словам, в Североатлантическом альянсе царит сильная напряженность, однако он по-прежнему критически важен. В связи с этим Йеттен призвал членов НАТО больше инвестировать в оборону и совместно искать выход из сложившейся ситуации.