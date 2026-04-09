Рейтинг@Mail.ru
В Нидерландах заявили о напряженности в НАТО из-за разногласий США и Европы - РИА Новости, 09.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:46 09.04.2026
В Нидерландах заявили о напряженности в НАТО из-за разногласий США и Европы

Премьер Нидерландов Йеттен заявил о напряженности в НАТО из-за США и Европы

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГААГА, 9 апр - РИА Новости. Сильная напряженность царит в НАТО из-за разногласий США и Европы, заявил в четверг премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен.
Президент США Дональд Трамп 1 апреля заявил, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Он назвал реакцию союзников на соответствующий запрос несмываемым пятном и подчеркнул, что США не нуждаются в помощи стран НАТО, которые, по его словам, делают всё, чтобы ее не оказывать.
"Очевидно, что существует большая разница во мнениях между американцами и европейскими партнерами по НАТО. Я думаю, что многие страны с самого начала ясно дали понять, что если вы начинаете войну, не проконсультировавшись с другими странами, вы не можете ожидать от них активного участия", - сказал Йеттен телеканалу RTL Nieuws.
По его словам, в Североатлантическом альянсе царит сильная напряженность, однако он по-прежнему критически важен. В связи с этим Йеттен призвал членов НАТО больше инвестировать в оборону и совместно искать выход из сложившейся ситуации.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
Вчера, 08:43
 
В миреСШАЕвропаНидерландыРоб ЙеттенДональд ТрампНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала