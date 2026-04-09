Некоторые страны НАТО провалили тест США, заявил Рютте

ВАШИНГТОН, 9 апр – РИА Новости. Генсек НАТО Марко Рютте после встречи с президентом США Дональдом Трампом согласился, что некоторые страны альянса провалили тест Соединенных Штатов, когда отказались помочь им в конфликте с Ираном, об этом он заявил в эфире CNN

« "Некоторые из них (Стран-членов альянса — Прим. ред.) – да", – сказал Рютте

Генсек НАТО также признал, что Трамп явно разочарован в союзниках по альянсу. При этом он заявил, что "подавляющее большинство" европейских стран сделали то, что обещали ранее в подобной ситуации. Этот вопрос, по уверению Рютте, обсуждался на встрече с Трампом.

Встреча Рютте с Трампом состоялась в среду вечером. Ранее в тот же день пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент США намерен провести с ним очень откровенный и прямой разговор. Левитт добавила, что альянс провалил тест Трампа, когда отказался присоединиться к США в противостоянии Ирану

Как писала Wall Street Journal со ссылкой на чиновников в администрации президента США, Штаты рассматривают план "наказания" ряда членов НАТО за их позицию по конфликту с Ираном, включая возможный вывод американских войск из некоторых стран альянса.

Трамп ранее заявил, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Он назвал реакцию союзников на соответствующий запрос "несмываемым пятном" и подчеркнул, что США не нуждаются в помощи стран НАТО, которые, по его словам, делают всё, чтобы её не оказывать.