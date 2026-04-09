Аналитик рассказала, как посчитать туристический налог в 2026 году

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Туристический налог включается в цену проживания в гостиницах и прочих местах временного проживания, в 2026 году ставка по нему составляет 2% от стоимости размещения, а минимальная его сумма - 100 рублей в сутки, рассказала РИА Новости основатель УЦ "Бизнес и налоги", глава Союза бухгалтеров и налоговых консультантов Евгения Мемрук, приведя пример расчета налога за сутки.

"По Налоговому кодексу в 2026 году ставка налога не может быть выше 2% от стоимости размещения в сутки, за минусом самого турналога и НДС. НДС по услугам размещения - 0%, но если гостиница на УСН и платит НДС, то могут быть ставки 5%, 7%", - сказала Мемрук.

Так, например, стоимость номера в гостинице - 2 000 рублей в сутки, без НДС. Турист планирует остановиться на сутки. Ставка турналога в регионе 2%. Исходя из расчетной ставки 2/102, размер турналога тогда составит 39,22 рублей (2 000 x 2/102), объяснила аналитик.

"Но поскольку минимальный турналог - 100 рублей за сутки, то будет платиться именно 100 рублей. То есть если остановились на трое суток, то турналог будет 300 рублей", - отметила Мемрук.