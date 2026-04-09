В России предложили ввести систему семейного налогообложения

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Систему семейного налогообложения, при которой сумма налога рассчитывается от общего дохода супругов, предлагается создать в России, чтобы поддержать, в частности, многодетные семьи, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

"Семейное налогообложение должно дополнить систему прогрессивного налогообложения, но учитывать при этом не только доход гражданина, но и его семейное положение, доход обоих супругов. Сегодня ставка налога рассчитывается исходя из доходов одного гражданина, при превышении порога она увеличивается", - сказал Рыбальченко

Эксперт отметил, что в семьях с детьми второй родитель, как правило, имеет меньшую зарплату и больше занят воспитанием детей. Поэтому, по словам Рыбальченко, стоит рассчитывать порог исходя из совокупного дохода семьи с учетом иждивенцев.

"Такой механизм позволит поддержать многодетные семьи, в которых мама в 40% случаев не работает, а нагрузка по доходам ложится на плечи отца. Также стоит предусмотреть понижающий налоговые выплаты коэффициент в зависимости от числа иждивенцев в семье и числа работающих. Чем больше детей и работающих в семье, тем ниже ставка налога", - добавил Рыбальченко.