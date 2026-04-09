15:51 09.04.2026
В НАК рассказали о противодействии вовлечению молодежи в терроризм

Молодые люди гуляют по набережной. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. В новых регионах России активно разворачивается работа по противодействию вовлечения молодежи в террористическую деятельность, заявил официальный представитель Национального антитеррористического комитета (НАК) Андрей Пржездомский.
На брифинге в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" по случаю 20-летия создания Национального антитеррористического комитета Пржездомский подробно рассказал о том, как НАК совместно с министерствами и ведомствами, в том числе с министерством просвещения РФ, министерством науки и высшего образования РФ, Росмолодежью ведет большую работу в разных форматах по недопущению вовлечения молодежи в терроризм.
"Конечно, помощь новым регионам - это сейчас одна из ключевых задач. Я скажу, что там тоже очень активно разворачивается профилактическая работа. Отметил бы, безусловно, Донецк, где просто продвинуты в подготовке антитеррористического контента, молодцы", - сказал Пржездомский.
НАК был создан 10 марта 2006 года для борьбы с терроризмом, его профилактикой, а также минимизации и ликвидации последствий террористических проявлений. Президент России Владимир Путин в поздравлении с 20-летием образования НАК подчеркнул, что комитет сыграл ключевую роль в развитии общегосударственной системы противодействия терроризму.
