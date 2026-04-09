В России подешевел набор для пасхального стола

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:56 09.04.2026 (обновлено: 11:52 09.04.2026)
Стоимость пасхального набора в России снизилась на 1,7 процента за год

© АГН "Москва" / Светлана НафиковаПасхальный кулич
Пасхальный кулич. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Стоимость набора продуктов для приготовления блюд к пасхальному столу этой весной в России снизилась на 1,7% за год и составила 486,9 рубля, выяснили для РИА Новости в Центре стратегических разработок (ЦСР).
При расчете учитывались стоимость ингредиентов по регионам России для приготовления пасхального стола на 4 порции - кулич, яйца и творожная пасха.
"Средняя цена продуктов для приготовления основного набора блюд пасхального стола в 2026 году на семью в России составила 486 рублей 88 копеек. Вслед за масленичной дефляцией в России фиксируется пасхальная - стоимость набора продуктов в среднем по стране снизилась на 1,7% по отношению к прошлогоднему индексу Пасхи", - указано в исследовании.
Из основных компонентов набора по сравнению с прошлой Пасхой подешевели сливочное масло - на 7,1%, сахар - на 3,9%, а также изюм с курагой - на 0,3%. Подорожали - яйца (на 5,3%) и молоко (на 3,2%).
В ЦСР отмечают, что снижение стоимости пасхального набора зафиксировано в 50 российских регионах. Сильнее всего он подешевел в Алтайском крае (на 7,2%), Тверской и Свердловской (на 7%), Ленинградской (на 6,8%) и Вологодской (на 6,6%) областях.
При этом минимальная стоимость набора продуктов к Пасхе в этом году вновь в Мордовии - 382,16 рубля.
ОбществоРоссияАлтайский крайПасха
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала