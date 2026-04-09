В Астрахани задержали подозреваемого в убийстве сотрудника МВД в 1999 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 апр - РИА Новости. Оперативники задержали мужчину, подозреваемого в убийстве сотрудника органов внутренних дел, совершенном в Астраханской области в 1999 году, сообщило СУСК России по региону.

По данным следствия, в ночь на 27 февраля 1999 года около ночного клуба в Астрахани произошел конфликт между группой лиц и мужчиной, являвшимся сотрудником органов внутренних дел, который сделал им замечание за нарушение общественного порядка.

Во время конфликта злоумышленники напали на мужчину и избили его. Он скончался на месте происшествия. Нападавших тогда установить не удалось, расследование по уголовному делу было приостановлено.

"Спустя 25 лет благодаря совместной работе следователей СК России и оперативных сотрудников УМВД России по Астраханской области , тщательному анализу материалов уголовного дела и собранных доказательств, а также дополнительному допросу свидетелей удалось установить причастность к совершению преступления мужчины, проживающего на территории одного из регионов, где он был задержан в апреле 2026 года сотрудниками правоохранительных органов", - говорится в сообщении.