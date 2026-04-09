08:13 09.04.2026 (обновлено: 09:14 09.04.2026)
МВД предупредило о новой схеме мошенников с фишинговыми ссылками

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Мошенники от имени знакомых присылают поддельные ссылки для ввода персональных данных, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
"Один из новых предлогов — пишут с просьбой записать голосовое сообщение в поддержку героев СВО. Естественно, чтобы это сделать, необходимо пройти по ссылке и ввести данные в регистрационную форму", — пояснили в ведомстве.
Там отметили, что такие обращения рассчитаны на то, что люди доверяют своим знакомым и не будут проводить дополнительную проверку.
Переход по таким ссылкам может привести к краже учетных данных, захвату аккаунта или стать началом сложной, многоуровневой атаки, предупредили в управлении.
