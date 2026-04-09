В Муроме закрыли родники после массового отравления

16:31 09.04.2026
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
ТУЛА, 9 апр – РИА Новости. Родники в округе Муром Владимирской области закрыли после массового отравления жителей, сообщил глава округа Евгений Рычков.
Ранее в четверг правительство Владимирской области сообщило о 106 пациентах с острой кишечной инфекцией в Муроме, 50 из которых госпитализированы. Роспотребнадзор устанавливает источники заражения. СУСК России по региону возбудило уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
По словам Рычкова, в ходе расследования стало ясно, что одна из отравившихся семей пила воду из родника.
"Поэтому родники мы все полностью закрываем до конца паводкового периода. Они все поднялись и, собственно говоря, вода во всех родниках сегодня непригодна для питья. И там что угодно может быть, поэтому сейчас мы закрываем полностью. Я думаю, что все должны понимать, что сейчас, в ближайшие полтора месяца, никакую воду в родниках брать не надо, и тем более пить ее", - цитирует слова главы округа пресс-служба правительства Владимирской области.
Рычков ранее сообщил, что причиной массового отравления жителей округа Муром, по предварительным данным, стал норовирус.
