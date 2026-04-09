В Муроме выяснили причину массового отравления жителей

ТУЛА, 9 апр – РИА Новости. Причиной массового отравления жителей округа Муром во Владимирской области, по предварительным данным, стал норовирус, сообщил глава округа Евгений Рычков.

Глава округа добавил, что отравление жителей не связано с ремонтом канализационного коллектора на улице Окской в Муроме. Он подчеркнул, что очаги заражения и место проведения ремонтных работ находятся в разных частях округа.