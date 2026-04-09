В Муроме выяснили причину массового отравления жителей
16:25 09.04.2026
В Муроме выяснили причину массового отравления жителей

Причиной массового отравления жителей Мурома стал норовирус

Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
ТУЛА, 9 апр – РИА Новости. Причиной массового отравления жителей округа Муром во Владимирской области, по предварительным данным, стал норовирус, сообщил глава округа Евгений Рычков.
Ранее в четверг правительство Владимирской области сообщило о 106 пациентах с острой кишечной инфекцией в Муроме, 50 из которых госпитализированы. Роспотребнадзор устанавливает источники заражения. СУСК России по региону возбудило уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
"Предположительно, причиной вот этого заболевания является норовирус, чаще его многие называют кишечный грипп. Соответственно, передается он как обычный грипп… Разные пути передачи – это контактно-бытовой, воздушно-капельный, это грязная еда… вода", - цитирует слова Рычкова пресс-служба регионального правительства в своем Telegram-канале.
Глава округа добавил, что отравление жителей не связано с ремонтом канализационного коллектора на улице Окской в Муроме. Он подчеркнул, что очаги заражения и место проведения ремонтных работ находятся в разных частях округа.
"Водоканал проведет хлорирование воды в требуемых концентрациях, чтобы исключить… этот вариант распространения", - добавил Рычков.
ПроисшествияМуромВладимирская областьРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
