Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:44 09.04.2026
В Муроме сообщили о 106 случаях кишечной инфекции

Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТУЛА, 9 апр – РИА Новости. Правительство Владимирской области сообщило о 106 пациентах с острой кишечной инфекцией в Муроме, 50 из которых госпитализировали, все они получают необходимое лечение.
"На территории округа Муром зарегистрировано 106 случаев острой кишечной инфекции, 50 человек госпитализировано, из них 25 детей. Пациенты — в состоянии легкой и средней тяжести заболевания. Все они получают необходимое лечение", - сообщила пресс-служба регионального правительства в своем Telegram-канале.
Уточняется, что на территории Мурома развернуто 55 коек инфекционного профиля, 32 из которых – для детей. Лекарства в медучреждения имеются в достаточном объеме. Ситуацию контролирует министерство здравоохранения Владимирской области. Причины отравления пока не установлены.
Ранее в четверг пресс-служба региональной прокуратуры сообщила о многочисленных обращениях жителей Мурома в больницы с симптомами острой кишечной инфекции. Роспотребнадзор устанавливает источники заражения. В силовых структурах РИА Новости сообщали, что в больницы обратились более 180 человек, чуть более 30 детей и 26 взрослых госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
МуромВладимирская областьРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала