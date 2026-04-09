В Муроме сообщили о 106 случаях кишечной инфекции

ТУЛА, 9 апр – РИА Новости. Правительство Владимирской области сообщило о 106 пациентах с острой кишечной инфекцией в Муроме, 50 из которых госпитализировали, все они получают необходимое лечение.
"На территории округа Муром зарегистрировано 106 случаев острой кишечной инфекции, 50 человек госпитализировано, из них 25 детей. Пациенты — в состоянии легкой и средней тяжести заболевания. Все они получают необходимое лечение", - сообщила пресс-служба регионального правительства в своем Telegram-канале.
Уточняется, что на территории Мурома развернуто 55 коек инфекционного профиля, 32 из которых – для детей. Лекарства в медучреждения имеются в достаточном объеме. Ситуацию контролирует министерство здравоохранения Владимирской области. Причины отравления пока не установлены.
Ранее в четверг пресс-служба региональной прокуратуры сообщила о многочисленных обращениях жителей Мурома в больницы с симптомами острой кишечной инфекции. Роспотребнадзор устанавливает источники заражения. В силовых структурах РИА Новости сообщали, что в больницы обратились более 180 человек, чуть более 30 детей и 26 взрослых госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
