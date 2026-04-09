В Муроме более 180 человек обратились в больницы с кишечной инфекцией - РИА Новости, 09.04.2026
13:30 09.04.2026 (обновлено: 15:32 09.04.2026)
В Муроме более 180 человек обратились в больницы с кишечной инфекцией

Коридор в больнице. Архивное фото
ТУЛА, 9 апр — РИА Новости. Более 180 жителей Мурома обратились за медпомощью с симптомами острой кишечной инфекции, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Госпитализировано чуть более 30 детей, 26 взрослых", — сказал собеседник агентства.
Заболевание протекает в легкой и средней формах тяжести, большинство пациентов лечатся дома, добавил он.
О многочисленных обращениях жителей Мурома ранее сегодня сообщила прокуратура Владимирской области. Региональное управление Роспотребнадзора устанавливает источник заражения, оценивает качество питьевой воды и исследует материалы от заболевших. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
ПроисшествияМуромВладимирская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
