В Муроме более 180 человек обратились в больницы с кишечной инфекцией

ТУЛА, 9 апр — РИА Новости. Более 180 жителей Мурома обратились за медпомощью с симптомами острой кишечной инфекции, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Госпитализировано чуть более 30 детей, 26 взрослых", — сказал собеседник агентства.
Заболевание протекает в легкой и средней формах тяжести, большинство пациентов лечатся дома, добавил он.
О многочисленных обращениях жителей Мурома ранее сегодня сообщила прокуратура Владимирской области. Региональное управление Роспотребнадзора устанавливает источник заражения, оценивает качество питьевой воды и исследует материалы от заболевших. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.