В Муроме начали эпидемическое расследование из-за кишечной инфекции

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Роспотребнадзор незамедлительно начал эпидемическое расследование по факту обращения граждан за медпомощью с признаками острой кишечной инфекции в округе Муром, сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по Владимирской области.

Управление рекомендовало соблюдать правила личной и общественной гигиены, при необходимости обращаться в медицинские учреждения за помощью. Для питья следует использовать только бутилированную или кипяченую воду