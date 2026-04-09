В Муроме начали эпидемическое расследование из-за кишечной инфекции

13:28 09.04.2026
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Роспотребнадзор незамедлительно начал эпидемическое расследование по факту обращения граждан за медпомощью с признаками острой кишечной инфекции в округе Муром, сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по Владимирской области.
"В связи с регистрацией острых кишечных инфекций среди жителей округа Муром Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области незамедлительно организован полный комплекс санитарно‑противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре добавили, что также обеспечен мониторинг качества питьевой воды, исследуется материал от заболевших, организовано медицинское наблюдение за контактными лицами в очагах.
Управление рекомендовало соблюдать правила личной и общественной гигиены, при необходимости обращаться в медицинские учреждения за помощью. Для питья следует использовать только бутилированную или кипяченую воду
Здоровье - ОбществоМуромВладимирская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
