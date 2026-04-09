Психолог рассказала, как хронический стресс влияет на мозг

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Высокий уровень кортизола, характерный для хронического стресса, буквально растворяет клетки памяти, и человек может не вспомнить, что было вчера, сообщила РИА Новости медицинский психолог НМИЦ реабилитации и курортологии Минздрава России Ольга Ланберг.

"Для хронического стресса характерен крайне высокий уровень кортизола. Он буквально растворяет клетки памяти. Человек жалуется, что не помнит, что было вчера, хотя помнит события двадцатилетней давности. Также происходит ослабление префронтальной коры мозга: падает способность к планированию и контролю импульсов. Человек становится рассеянным, раздражительным, теряет вещи, упускает нить разговора", - рассказала собеседница.

Она отметила, что развитие стресса проходит три стадии. Как правило, когнитивные расстройства проявляются на последней, но предпосылки к ним могут возникать и раньше. При этом человек склонен недооценивать свое состояние и считать причиной происходящего просто усталость.