Источник сообщил об уничтожении моста, восстановленного ВС России в Ливане
10:37 09.04.2026
Источник сообщил об уничтожении моста, восстановленного ВС России в Ливане

Мост, восстановленный ВС России в Ливане в 2006 году, уничтожен ударом Израиля

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские танки вблизи израильско-ливанской границы
Израильские танки вблизи израильско-ливанской границы. Архивное фото
БЕЙРУТ, 9 апр - РИА Новости. Израильская боевая авиация разбомбила мост через реку Литани на юге страны в районе Касимия, рассказал РИА Новости ливанский военно-полевой источник.
"Мост Касимия через Литани, расположенный на морской дороге, уничтожен был сегодня ночью ударами вражеский авиации", - рассказал собеседник агентства.
Уничтоженный мост был возведен в 2006 году военнослужащими 100-го отдельного мостового батальона ВС России после ливано-израильского конфликта того года.
Вблизи моста стоит памятная стела с надписью: "Народу России - от благодарного ливанского народа".
Осенью 2006 года Россия направила в Ливан 100-й отдельный мостовой батальон для восстановления разрушенной транспортной инфраструктуры после войны. Переброска сил была завершена 6 октября - морским и воздушным путем в страну доставили около 80 единиц техники, более 300 военнослужащих и свыше 130 тонн грузов.
