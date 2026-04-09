Источник сообщил об уничтожении моста, восстановленного ВС России в Ливане

БЕЙРУТ, 9 апр - РИА Новости. Израильская боевая авиация разбомбила мост через реку Литани на юге страны в районе Касимия, рассказал РИА Новости ливанский военно-полевой источник.
"Мост Касимия через Литани, расположенный на морской дороге, уничтожен был сегодня ночью ударами вражеский авиации", - рассказал собеседник агентства.
Уничтоженный мост был возведен в 2006 году военнослужащими 100-го отдельного мостового батальона ВС России после ливано-израильского конфликта того года.
Вблизи моста стоит памятная стела с надписью: "Народу России - от благодарного ливанского народа".
Осенью 2006 года Россия направила в Ливан 100-й отдельный мостовой батальон для восстановления разрушенной транспортной инфраструктуры после войны. Переброска сил была завершена 6 октября - морским и воздушным путем в страну доставили около 80 единиц техники, более 300 военнослужащих и свыше 130 тонн грузов.