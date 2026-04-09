Источник сообщил об уничтожении моста, восстановленного ВС России в Ливане

БЕЙРУТ, 9 апр - РИА Новости. Израильская боевая авиация разбомбила мост через реку Литани на юге страны в районе Касимия, рассказал РИА Новости ливанский военно-полевой источник.

"Мост Касимия через Литани, расположенный на морской дороге, уничтожен был сегодня ночью ударами вражеский авиации", - рассказал собеседник агентства.

Уничтоженный мост был возведен в 2006 году военнослужащими 100-го отдельного мостового батальона ВС России после ливано-израильского конфликта того года.