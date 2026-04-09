Табличка у входа в редакцию "Новой газеты". Архивное фото

В МВД рассказали, с чем связаны обыски в "Новой газете"

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Обыски идут в рамках уголовного дела о незаконном использовании персональных данных граждан при создании информационных статей и материалов негативного содержания о россиянах, сообщила пресс-служба столичного главка МВД РФ; как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о следственных мероприятиях в редакции "Новой газеты".

По данным главка, полицейские в ходе мониторинга интернета установили, что при подготовке негативных статей и материалов о гражданах России используются информационные ресурсы с персональными данными.

"Десятого марта… возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей 272.1 УК РФ, по факту незаконного использования, передачи, сбора и хранения компьютерной информации, содержащей персональные данные", - говорится в сообщении.

Установлено, что за 2025 и 2026 годы на частных ресурсах хранения персональных данных осуществлены поисковые запросы о получении персональных данных граждан, с использованием которых в дальнейшем размещались статьи в Telegram-каналах.

В ведомстве отметили, что установлены лица, обращавшиеся за персональными данными к незаконным информационным ресурсам.

"В настоящее время сотрудниками московской полиции продолжаются следственные действия, в том числе проведение обысковых мероприятий", - заключили в главке.