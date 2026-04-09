10:07 09.04.2026
В Москве промоют более 700 подземных и надземных пешеходных переходов

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства промоют после зимы более 700 подземных и надземных пешеходных переходов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Запланированы мероприятия по промывке 730 подземных и остекленных надземных пешеходных переходов. Каждое сооружение тщательно очистят по определенной технологии, при необходимости привлечем спецтехнику", - рассказал Бирюков.
Заммэра отметил, что на время работ переходы закрывать не будут: на месте выставят ограждения, оставив проход для пешеходов.
"Подземные переходы очистим вручную, затем промоем с помощью аппаратов высокого давления и щеток стены, гранитные парапеты и лестничные сходы. При необходимости проведем покраску и ремонт отдельных элементов сооружений. Надземные переходы промоем с применением автовышек. Снаружи на остекленные конструкции нанесут моющее средство и потом смоют водой с помощью профессиональных аппаратов высокого давления", - подчеркнул он.
Глава Комплекса городского хозяйства добавил, что в рамках весенней уборки идут масштабные работы по промывке инженерных сооружений. Так, в общей сложности приведут в порядок более 2 тысяч объектов - мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники.
