В Москве мошенники обманули девушку на 17 миллионов рублей - РИА Новости, 09.04.2026
09:54 09.04.2026 (обновлено: 11:01 09.04.2026)
В Москве мошенники обманули девушку на 17 миллионов рублей

В Москве мошенники обманули 19-летнюю девушку на 17 миллионов рублей

© Петровка, 38/MAXКадр с камеры видеонаблюдения, на котором девушка передает мошенникам 17 миллионов рублей
Кадр с камеры видеонаблюдения, на котором девушка передает мошенникам 17 миллионов рублей - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
© Петровка, 38/MAX
Кадр с камеры видеонаблюдения, на котором девушка передает мошенникам 17 миллионов рублей
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Мошенники под предлогом ответственности за якобы финансирование запрещенной организации обманули 19-летнюю девушку на 17 миллионов рублей в Москве, она отдала курьерам аферистов пакет с ювелирными изделиями и дорогими коллекционными часами, полицейские задержали одного из курьеров, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
В ведомстве отметили, что мошенники по схеме "звонок из банка/с госуслуг" убедили 19-летнюю москвичку, что её аккаунт взломан, а на неё оформлена доверенность. Запугав уголовной ответственностью за "спонсирование запрещенной организации", аферисты заставили девушку выполнять их инструкции.
"Жертва обналичила со счета 1 миллион рублей, а затем передала курьерам пакет с ювелирными изделиями и коллекционными часами. Общая сумма — около 17 миллионов рублей, - говорится в сообщении.
Полицейские задержали на Солдатской улице одного из курьеров - 23-летнего москвича. Именно он забрал у потерпевшей драгоценности на Крымском валу. Установлено, что курьер сбыл имущество в ломбарды, а деньги перевел кураторам.
© Петровка, 38/MAXКоллекционные часы, которые девушка передала мошенникам
Коллекционные часы, которые девушка передала мошенникам - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
© Петровка, 38/MAX
Коллекционные часы, которые девушка передала мошенникам
"Часть похищенного (включая наручные часы) уже изъята и скоро вернется владелице", - отметили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Фигуранту грозит до 10 лет колонии. Он под подпиской о невыезде. Соучастники разыскиваются.
