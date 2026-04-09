© Петровка, 38/MAX Кадр с камеры видеонаблюдения, на котором девушка передает мошенникам 17 миллионов рублей

В Москве мошенники обманули девушку на 17 миллионов рублей

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Мошенники под предлогом ответственности за якобы финансирование запрещенной организации обманули 19-летнюю девушку на 17 миллионов рублей в Москве, она отдала курьерам аферистов пакет с ювелирными изделиями и дорогими коллекционными часами, полицейские задержали одного из курьеров, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ

В ведомстве отметили, что мошенники по схеме "звонок из банка/с госуслуг" убедили 19-летнюю москвичку, что её аккаунт взломан, а на неё оформлена доверенность. Запугав уголовной ответственностью за "спонсирование запрещенной организации", аферисты заставили девушку выполнять их инструкции.

"Жертва обналичила со счета 1 миллион рублей, а затем передала курьерам пакет с ювелирными изделиями и коллекционными часами. Общая сумма — около 17 миллионов рублей, - говорится в сообщении.

Полицейские задержали на Солдатской улице одного из курьеров - 23-летнего москвича. Именно он забрал у потерпевшей драгоценности на Крымском валу. Установлено, что курьер сбыл имущество в ломбарды, а деньги перевел кураторам.

"Часть похищенного (включая наручные часы) уже изъята и скоро вернется владелице", - отметили в ведомстве.