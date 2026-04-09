В Москве врачи спасли двухмесячного ребенка с крупной опухолью мозга

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Нейрохирурги Клиники доктора Рошаля успешно прооперировали двухмесячного ребенка с крупной опухолью головного мозга, рассказала журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Сегодня столичные врачи успешно лечат детей с самыми тяжелыми и редкими патологиями. Для этого мы регулярно повышаем квалификацию наших специалистов, обеспечиваем их самым современным оборудованием. Так, недавно в столице спасли двухмесячного малыша с крупной доброкачественной опухолью мозга. Это достаточно редкая операция — речь идет о сложной патологии, особенно с учетом труднодоступной локализации и возраста ребенка", — сказала она.
Опухоль у ребенка из ЛНР обнаружили во время планового ультразвукового исследования, пояснила Ракова. Новообразование могло привести к серьезным осложнениям и представляло серьезную угрозу для его жизни. Луганские специалисты оперативно связались с клиникой Рошаля, там ребенка дополнительно обследовали. Оказалось, что ему нужна операция.
"Для двухмесячного малыша критична даже минимальная кровопотеря. А любое неосторожное движение могло нарушить работу его мозга. Даже при операции с высокоточными инструментами решающую роль играют опыт и мастерство — именно их и продемонстрировали врачи Клиники доктора Рошаля", — добавила вице-мэр.
Операция длилась три часа. Нейрохирурги прицельно удалили опухоль без вреда для здоровых тканей, она оказалась доброкачественной.
После операции у младенца не выявили никаких неврологических нарушений. Сейчас он уже дома с семьей, наблюдается амбулаторно по месту жительства. Его здоровье вне опасности.
Весь процесс лечения с момента первого обращения в поликлинику до выписки из стационара занял примерно полтора месяца.
