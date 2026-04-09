Рейтинг@Mail.ru
В Москве врачи спасли двухмесячного ребенка с крупной опухолью мозга
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
09:08 09.04.2026 (обновлено: 10:02 09.04.2026)
В Москве врачи спасли двухмесячного ребенка с крупной опухолью мозга

© Фото : пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
Врачи Клиники доктора Рошаля во время нейрохирургической операции двухмесячному младенцу
Врачи Клиники доктора Рошаля во время нейрохирургической операции двухмесячному младенцу - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
© Фото : пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
Врачи Клиники доктора Рошаля во время нейрохирургической операции двухмесячному младенцу
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Нейрохирурги Клиники доктора Рошаля успешно прооперировали двухмесячного ребенка с крупной опухолью головного мозга, рассказала журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Сегодня столичные врачи успешно лечат детей с самыми тяжелыми и редкими патологиями. Для этого мы регулярно повышаем квалификацию наших специалистов, обеспечиваем их самым современным оборудованием. Так, недавно в столице спасли двухмесячного малыша с крупной доброкачественной опухолью мозга. Это достаточно редкая операция — речь идет о сложной патологии, особенно с учетом труднодоступной локализации и возраста ребенка", — сказала она.
Опухоль у ребенка из ЛНР обнаружили во время планового ультразвукового исследования, пояснила Ракова. Новообразование могло привести к серьезным осложнениям и представляло серьезную угрозу для его жизни. Луганские специалисты оперативно связались с клиникой Рошаля, там ребенка дополнительно обследовали. Оказалось, что ему нужна операция.
"Для двухмесячного малыша критична даже минимальная кровопотеря. А любое неосторожное движение могло нарушить работу его мозга. Даже при операции с высокоточными инструментами решающую роль играют опыт и мастерство — именно их и продемонстрировали врачи Клиники доктора Рошаля", — добавила вице-мэр.
Операция длилась три часа. Нейрохирурги прицельно удалили опухоль без вреда для здоровых тканей, она оказалась доброкачественной.
После операции у младенца не выявили никаких неврологических нарушений. Сейчас он уже дома с семьей, наблюдается амбулаторно по месту жительства. Его здоровье вне опасности.
Весь процесс лечения с момента первого обращения в поликлинику до выписки из стационара занял примерно полтора месяца.
Хорошие новостиОбществоМоскваЛуганская Народная РеспубликаАнастасия Ракова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала