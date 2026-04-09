Синоптик рассказал, когда тепло вернется в Москву
01:36 09.04.2026 (обновлено: 05:57 09.04.2026)
Синоптик рассказал, когда тепло вернется в Москву

© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Прохожие на Красной площади в Москве
Прохожие на Красной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Тепло вернется в столицу на выходных, воздух прогреется до плюс 13 градусов, а на следующей неделе в Москве прогнозируется до плюс 18 градусов, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
"В пятницу закончатся осадки, и в субботу, несмотря на прохладное утро с температурой 0 — плюс 2 градуса, днем солнце прогреет воздух до 8-9 градусов тепла. А в воскресенье будет еще лучше — плюс 11 — плюс 13 градусов", — рассказал Шувалов.
Синоптик добавил, что в начале следующей недели в Москве ожидается плюс 15 градусов, а во второй половине — плюс 17 — плюс 18 градусов.
