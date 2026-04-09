В Москве проиндексировали тариф на проезд по МСД - РИА Новости, 09.04.2026
00:24 09.04.2026
В Москве проиндексировали тариф на проезд по МСД

В Москве проиндексировали тариф на проезд по МСД на четыре рубля

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Тариф на проезд по Московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы по будням проиндексирован на 4 рубля в Москве.
Так, стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы по будням проиндексирована на 4 рубля и теперь составляет 19 рублей за участок. Индексация произошла только в критически загруженные часы в будние дни - с 7.00 до 11.00 мск и с 16.00 до 20.00 мск. Стоимость транзитного проезда - 950 рублей - не изменилась.
В пользу автомобилистов проезд по конкретному участку МСД считается платным, только если автомобиль въехал и выехал с участка в платное время. Например, проезд по участку бесплатный, если автомобиль заехал на него в 6.55, а выехал в 7.30 или заехал на участок в 10.55, а выехал в 11.30.
