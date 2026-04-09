В Москве проиндексировали тариф на проезд по МСД

Так, стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы по будням проиндексирована на 4 рубля и теперь составляет 19 рублей за участок. Индексация произошла только в критически загруженные часы в будние дни - с 7.00 до 11.00 мск и с 16.00 до 20.00 мск. Стоимость транзитного проезда - 950 рублей - не изменилась.