Москалькова провела телефонный разговор с украинским омбудсменом
15:08 09.04.2026 (обновлено: 23:21 09.04.2026)
Москалькова провела телефонный разговор с украинским омбудсменом

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. Архивное фото
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что в четверг провела телефонный разговор с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом, она надеется встретиться с ним до Пасхи, чтобы обсудить гуманитарные вопросы.
"Сегодня состоялся у меня контакт с Лубинцом, мы с ним достаточно долго разговаривали по телефону. Надеемся с ним встретиться до Пасхи с тем, чтобы обсудить гуманитарные вопросы воссоединения семей", - сказала она.
Москалькова отметила, что в настоящий момент 12 российских и украинских семей хотели бы воссоединиться со своими близкими, но из-за закрытия границ сделать это сложно.
"Мы с ним хотели бы обсудить вручение нашим военнопленным и зеркально украинским военнопленным куличей в Пасху, возможности встречи со священниками. И, конечно, вопрос поиска без вести пропавших, он всегда актуален, мы этим занимаемся", - добавила омбудсмен.
