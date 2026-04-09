Москалькова провела телефонный разговор с украинским омбудсменом

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что в четверг провела телефонный разговор с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом, она надеется встретиться с ним до Пасхи, чтобы обсудить гуманитарные вопросы.

"Мы с ним хотели бы обсудить вручение нашим военнопленным и зеркально украинским военнопленным куличей в Пасху, возможности встречи со священниками. И, конечно, вопрос поиска без вести пропавших, он всегда актуален, мы этим занимаемся", - добавила омбудсмен.