Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
06:26 09.04.2026 (обновлено: 07:40 09.04.2026)
Россия и США продлят эксплуатацию старейшего модуля МКС

© Фото : РоскосмосМКС
МКС - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
© Фото : Роскосмос
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Российские и американские специалисты продлевают работу первого модуля Международной космической станции – функционально-грузового блока (ФГБ) "Заря" до 2032 года, так же впоследствии поступят и со служебным модулем "Звезда", сообщил в интервью РИА Новости в рамках Недели космоса — 2026 гендиректор Центра имени Хруничева Денис Денискин.
"В настоящее время российские и американские специалисты начали работы по продлению эксплуатации ФГБ "Заря" до конца 2032 года. Планируется проведение аналогичных работ по продлению сроков эксплуатации модуля "Звезда", — сказал Денискин.
Специалисты Центра непрерывно ведут работы по управлению служебными системами "Зари" и конструкторскому сопровождению полета модулей "Звезда" и "Наука", добавил гендиректор. Также они участвуют в инженерно-техническом обеспечении эксплуатации МКС, в том числе, подготовке экипажей, изготовлении и замене бортового оборудования, выработавшего установленные сроки эксплуатации.
"С технической точки зрения сроки эксплуатации российского сегмента МКС определяются состоянием незаменяемых в полете элементов модулей. Это в первую очередь корпуса модулей, элементы двигательных установок, систем терморегулирования, тепловой защиты, систем электроснабжения и других бортовых служебных систем", — заключил глава предприятия.
ФГБ "Заря" вывели на орбиту 20 ноября 1998 года. Впоследствии от него была построена вся МКС.
Сейчас Россия продлила работу своего сегмента станции до 2028 года, США и остальные партнеры – до 2030-го. В то же время, озвучены планы, согласно которым в 2028 году начнется строительство Российской орбитальной станции (РОС) в составе МКС, а в 2030-м году РОС будет отстыкована и начнет автономный полет.
В декабре 2025 года президент России Владимир Путин постановил ежегодно с 6 по 12 апреля проводить в стране Неделю космоса. РИА Новости выступает информационным партнером Недели космоса — 2026.
НаукаРоссияСШАВладимир ПутинГКНПЦ имени М. В. Хруничева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала