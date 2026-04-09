Россия и США продлят эксплуатацию старейшего модуля МКС

МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Российские и американские специалисты продлевают работу первого модуля Международной космической станции – функционально-грузового блока (ФГБ) "Заря" до 2032 года, так же впоследствии поступят и со служебным модулем "Звезда", сообщил в интервью РИА Новости в рамках Недели космоса — 2026 гендиректор Центра имени Хруничева Денис Денискин.

"В настоящее время российские и американские специалисты начали работы по продлению эксплуатации ФГБ "Заря" до конца 2032 года. Планируется проведение аналогичных работ по продлению сроков эксплуатации модуля "Звезда", — сказал Денискин.

Специалисты Центра непрерывно ведут работы по управлению служебными системами "Зари" и конструкторскому сопровождению полета модулей "Звезда" и "Наука", добавил гендиректор. Также они участвуют в инженерно-техническом обеспечении эксплуатации МКС, в том числе, подготовке экипажей, изготовлении и замене бортового оборудования, выработавшего установленные сроки эксплуатации.

"С технической точки зрения сроки эксплуатации российского сегмента МКС определяются состоянием незаменяемых в полете элементов модулей. Это в первую очередь корпуса модулей, элементы двигательных установок, систем терморегулирования, тепловой защиты, систем электроснабжения и других бортовых служебных систем", — заключил глава предприятия.

ФГБ "Заря" вывели на орбиту 20 ноября 1998 года. Впоследствии от него была построена вся МКС.

Сейчас Россия продлила работу своего сегмента станции до 2028 года, США и остальные партнеры – до 2030-го. В то же время, озвучены планы, согласно которым в 2028 году начнется строительство Российской орбитальной станции (РОС) в составе МКС, а в 2030-м году РОС будет отстыкована и начнет автономный полет.