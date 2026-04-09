Минтранс назвал условия возобновления рейсов на Ближний Восток - РИА Новости, 09.04.2026
09:41 09.04.2026 (обновлено: 10:26 09.04.2026)
Минтранс назвал условия возобновления рейсов на Ближний Восток

Минтранс: авиарейсы на Ближний Восток возобновят с учетом безопасности

© РИА Новости / Марина ЛысцеваСамолет Airbus-320
Самолет Airbus-320 - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
© РИА Новости / Марина Лысцева
Самолет Airbus-320. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Решение о возобновлении рейсов авиакомпаний России на Ближний Восток будет принято с учетом безопасности полетов, заявили РИА Новости в Минтрансе РФ.
"Решение о возобновлении российскими авиакомпаниями рейсов в этот регион (Ближний Восток - ред.) будет принято с учётом неукоснительного соблюдения безопасности полетов и рекомендаций МИД России", - рассказали в министерстве.
Российские авиакомпании в марте прекратили полеты в страны Ближнего Востока из-за эскалации в регионе. Больше всего рейсов было отменено в города ОАЭ.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели.
