Минтранс анализирует ситуацию с гражданской авиацией на Ближнем Востоке

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Специалисты Минтранса России и Росавиации анализируют ситуацию с работой гражданской авиации на Ближнем Востоке, сообщили РИА Новости в министерстве.
Российские авиакомпании в марте прекратили полеты в страны Ближнего Востока из-за эскалации в регионе. Больше всего рейсов было отменено в города ОАЭ.
Президент США Дональд Трамп в среду заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели.