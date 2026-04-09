Минтранс анализирует ситуацию с гражданской авиацией на Ближнем Востоке

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Специалисты Минтранса России и Росавиации анализируют ситуацию с работой гражданской авиации на Ближнем Востоке, сообщили РИА Новости в министерстве.

Российские авиакомпании в марте прекратили полеты в страны Ближнего Востока из-за эскалации в регионе. Больше всего рейсов было отменено в города ОАЭ.