Минпромторг напомнил маркетплейсам о соблюдении авторских прав

МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Проверка авторских прав при продаже товаров должна осуществляться как в офлайн-, так и в онлайн-торговле, напомнил в интервью РИА Новости статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов.

"Проверка авторских прав должна осуществляться в рамках реализации товара и в офлайн-, и в онлайн-рознице", - сказал он, отвечая на вопрос о защите авторских прав на маркетплейсах.

Замминистра добавил, что в России защита авторских прав предусмотрена вне зависимости от способа реализации товара. Если бренд зарегистрировал свой товарный знак, он имеет право обратиться за его защитой, в том числе и в судебные органы.

"Все должны понимать, что сегодня наши производители не лишены права защиты. Также маркетплейсами созданы специальные сервисы – личные кабинеты брендов, которые позволяют правообладателям во взаимодействии с площадкой оперативно заблокировать карточку товара с нарушением требований в части интеллектуальной собственности", - пояснил Чекушов.

Замглавы Минпромторга добавил, что сейчас российские маркетплейсы ведут большую работу по интеграции своих программных продуктов с информационными государственными системами, в том числе с системой Роспатента . Это позволит дополнительно следить за соблюдением авторских прав на товары.