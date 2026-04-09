Минпромторг напомнил маркетплейсам о соблюдении авторских прав - РИА Новости, 09.04.2026
21:59 09.04.2026
Минпромторг напомнил маркетплейсам о соблюдении авторских прав

Министерство промышленности и торговли РФ. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Проверка авторских прав при продаже товаров должна осуществляться как в офлайн-, так и в онлайн-торговле, напомнил в интервью РИА Новости статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов.
"Проверка авторских прав должна осуществляться в рамках реализации товара и в офлайн-, и в онлайн-рознице", - сказал он, отвечая на вопрос о защите авторских прав на маркетплейсах.
Здание Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
Скидки на маркетплейсах очень важны и их надо сохранить, заявили в ФАС
8 апреля, 18:05
Замминистра добавил, что в России защита авторских прав предусмотрена вне зависимости от способа реализации товара. Если бренд зарегистрировал свой товарный знак, он имеет право обратиться за его защитой, в том числе и в судебные органы.
"Все должны понимать, что сегодня наши производители не лишены права защиты. Также маркетплейсами созданы специальные сервисы – личные кабинеты брендов, которые позволяют правообладателям во взаимодействии с площадкой оперативно заблокировать карточку товара с нарушением требований в части интеллектуальной собственности", - пояснил Чекушов.
Замглавы Минпромторга добавил, что сейчас российские маркетплейсы ведут большую работу по интеграции своих программных продуктов с информационными государственными системами, в том числе с системой Роспатента. Это позволит дополнительно следить за соблюдением авторских прав на товары.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 10 апреля в 09.00 мск.
Основатель Wildberries, глава RWB Татьяна Ким выступает на пленарной сессии Конференции инновационных технологий электронной коммерции и медиа в Москве. 8 апреля 2026 - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
Глава Wildberries назвала главную боль маркетплейсов
8 апреля, 11:44
 
ЭкономикаРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
 
 
