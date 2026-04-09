"Мемориал"* игнорирует обязательные судебные акты, заявил Минюст

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Международное общественное движение "Мемориал"* (признано экстремистским и запрещено в РФ) игнорирует обязательные для исполнения судебные акты РФ, признавая политзаключенными осужденных за участие в деятельности террористических организаций, сообщили РИА Новости в Министерстве юстиции, отвечая на соответствующий запрос.

В четверг суд признал международное общественное движение "Мемориал"* экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России. В суде отметили, что под воздействием деструктивной идеологии этого движения его участники совершают экстремистские преступления.

Как подчеркнули в Минюсте, деятельность "Мемориала"* носит экстремистский характер и представляет угрозу основам конституционного строя, обеспечению целостности и безопасности России, направлено на нивелирование исторических, культурных, духовных и нравственных ценностей, а также возбуждение социальной и религиозной розни.

"Движение игнорирует обязательные для исполнения на территории Российской Федерации вступившие в законную силу судебные акты, признавая политзаключенными лиц, осужденных за участие в деятельности террористических организаций", - сообщили в Минюсте.

Кроме того, добавили в ведомстве, движение имеет единую и взаимосвязанную структуру, которая характеризуется устойчивостью и выраженным характером деятельности на протяжении длительного периода времени, существенным территориальным охватом и количественным составом сторонников.

"Установлено 196 физических лиц, которые не только активно участвуют в деятельности Движения, но и получают финансирование, в том числе от зарубежных организаций", - добавили в министерстве.

"Мемориал"* действует на территории более половины субъектов РФ, отметили в министерстве, а также на территории Италии, Польши, Украины, Германии и еще ряда стран.