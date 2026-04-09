"Мемориал"* игнорирует обязательные судебные акты, заявил Минюст - РИА Новости, 09.04.2026
16:56 09.04.2026 (обновлено: 22:23 09.04.2026)
"Мемориал"* игнорирует обязательные судебные акты, заявил Минюст

Минюст: "Мемориал" признает осужденных за терроризм политзаключенными

Здание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве
Здание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Международное общественное движение "Мемориал"* (признано экстремистским и запрещено в РФ) игнорирует обязательные для исполнения судебные акты РФ, признавая политзаключенными осужденных за участие в деятельности террористических организаций, сообщили РИА Новости в Министерстве юстиции, отвечая на соответствующий запрос.
В четверг суд признал международное общественное движение "Мемориал"* экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России. В суде отметили, что под воздействием деструктивной идеологии этого движения его участники совершают экстремистские преступления.
Как подчеркнули в Минюсте, деятельность "Мемориала"* носит экстремистский характер и представляет угрозу основам конституционного строя, обеспечению целостности и безопасности России, направлено на нивелирование исторических, культурных, духовных и нравственных ценностей, а также возбуждение социальной и религиозной розни.
"Движение игнорирует обязательные для исполнения на территории Российской Федерации вступившие в законную силу судебные акты, признавая политзаключенными лиц, осужденных за участие в деятельности террористических организаций", - сообщили в Минюсте.
Кроме того, добавили в ведомстве, движение имеет единую и взаимосвязанную структуру, которая характеризуется устойчивостью и выраженным характером деятельности на протяжении длительного периода времени, существенным территориальным охватом и количественным составом сторонников.
"Установлено 196 физических лиц, которые не только активно участвуют в деятельности Движения, но и получают финансирование, в том числе от зарубежных организаций", - добавили в министерстве.
"Мемориал"* действует на территории более половины субъектов РФ, отметили в министерстве, а также на территории Италии, Польши, Украины, Германии и еще ряда стран.
* Движение признано иноагентом и экстремистской организацией, ликвидировано Верховным судом РФ и запрещено в России.
ОбществоРоссияИталияПольшаМемориал
 
 
