Миляев провел заседание Совета по развитию физкультуры и спорта региона

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Губернатор Тульской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Физическая культура и спорт" Дмитрий Миляев в четверг провел второе заседание Совета по развитию физической культуры и спорта, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В заседании принял участие статс-секретарь – заместитель министра спорта РФ, заместитель председателя Олимпийского комитета России Александр Никитин.

На заседании совета обсудили подготовку кадров для организации тренировочного процесса, а также проведение в Тульской области первенства Азии среди школьников по шахматам в этом году.

Миляев отметил, что наличие компетентного персонала – необходимое условие для организации тренировочного процесса. Тульские высшие учебные заведения оперативно реагируют на вызовы времени. Так, в прошлом году в Тульском государственном педагогическом университете имени Льва Толстого в кратчайшие сроки была разработана программа и открыто направление подготовки "Адаптивное физическое воспитание".

Губернатор отметил позитивный оперативный опыт запуска этой образовательной программы. Участникам СВО, поступившим на данное направление подготовки, компенсируют 95% стоимости ежегодного обучения.

Глава региона подчеркнул, что опорные вузы Тульской области уделяют серьезное внимание развитию студенческого спорта и подготовке будущего тренерского состава.

Отдельно губернатор обратил внимание на создание в этом году детских инклюзивных смен в оздоровительных лагерях. Миляев поручил министру спорту Тульской области Михаилу Трунову проработать организацию спортивной программы для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в рамках таких смен. Это поможет ребятам в том числе лучше социализироваться и проходить программу реабилитации.

В Тульской области открываются дополнительные отделения по адаптивной физической культуре и спорту. В этом месяце на работу выходят 18 тренеров по разным направлениям, до конца года планируется привлечь в учреждения еще 12 специалистов. Также в регионе появилась команда по волейболу сидя, в ней в том числе участвуют ветераны СВО. Кроме того, полностью сформирована команда по следж-хоккею из числа участников спецоперации.

"Системная подготовка кадров в сфере физической культуры и спорта и реализация профильных инфраструктурных и социальных проектов дают базу для проведения в том числе спортивных соревнований международного статуса на территории Тульской области. Это важный шаг в развитии спортивного имиджа региона", - подчеркнул Миляев.

Губернатор сообщил, что в 2026 году запланирован ряд крупных спортивных мероприятий. Среди них - первенство Азии среди школьников по шахматам. В этом году престижное международное соревнование впервые пройдет в России. Ожидается около 600 участников из более 30 стран.