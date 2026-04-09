Прекращение огня на Ближнем Востоке ускорит арест Нетаньяху, заявил Аракчи

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Прекращение огня на Ближнем Востоке, в том числе в Ливане, ускорит процесс заключения под стражу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, считает глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
"Судебный процесс над Нетаньяху возобновится в воскресенье. Прекращение огня в регионе, включая Ливан, ускорит его заключение под стражу. Если США хотят обрушить свою экономику, позволив Нетаньяху убить дипломатию, это будет их выбор. Мы считаем, что это было бы глупо, но готовы к этому", - написал министр на своей странице в соцсети Х.
В декабре 2024 года в окружном суде Тель-Авива начались слушания по давним делам против израильского премьера. В соответствии с судейским постановлением Нетаньяху должен давать показания три раза в неделю, однако этот график неоднократно нарушался по разным причинам.
В отношении Нетаньяху расследуется несколько уголовных дел. Самые серьезные обвинения в получении взятки выдвинуты по так называемому "делу 4000" о лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы "Безек" в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе Walla.