Рейтинг@Mail.ru
Прекращение огня на Ближнем Востоке ускорит арест Нетаньяху, заявил Аракчи
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:42 09.04.2026
Прекращение огня на Ближнем Востоке ускорит арест Нетаньяху, заявил Аракчи

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Прекращение огня на Ближнем Востоке, в том числе в Ливане, ускорит процесс заключения под стражу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, считает глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
Ранее газета Jerusalem Post писала, что судебные заседания по уголовным делам против Нетаньяху продолжатся в воскресенье после паузы, вызванной началом конфликта с Ираном.
"Судебный процесс над Нетаньяху возобновится в воскресенье. Прекращение огня в регионе, включая Ливан, ускорит его заключение под стражу. Если США хотят обрушить свою экономику, позволив Нетаньяху убить дипломатию, это будет их выбор. Мы считаем, что это было бы глупо, но готовы к этому", - написал министр на своей странице в соцсети Х.
В декабре 2024 года в окружном суде Тель-Авива начались слушания по давним делам против израильского премьера. В соответствии с судейским постановлением Нетаньяху должен давать показания три раза в неделю, однако этот график неоднократно нарушался по разным причинам.
В отношении Нетаньяху расследуется несколько уголовных дел. Самые серьезные обвинения в получении взятки выдвинуты по так называемому "делу 4000" о лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы "Безек" в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе Walla.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
Трамп предупредил о последствиях, если Иран не заключит сделку с США
Вчера, 20:33
 
ЛиванИранБлижний ВостокБиньямин НетаньяхуАббас АракчиВоенная операция США и Израиля против ИранаПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала