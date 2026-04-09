Фидан допустил продление перемирия между США и Ираном
19:21 09.04.2026
Фидан допустил продление перемирия между США и Ираном

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
АНКАРА, 9 апр – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан не исключил, что двухнедельное перемирие между США и Ираном может быть продлено при согласии сторон.
"Возможно, двух недель перемирия будет недостаточно, поэтому при согласии сторон оно может быть продлено. Однако процесс будет сложным, в том числе на фоне провокаций Израиля", - сказал Фидан на пресс-конференции с сирийским коллегой в Анкаре.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о гибели мирных жителей и разрушениях. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели.
