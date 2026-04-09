19:19 09.04.2026 (обновлено: 19:46 09.04.2026)
МИД Ирана назвал условие для переговоров о завершении конфликта с США

CC BY 2.0 / sipo / Здание МИД Ирана в Тегеране
Здание МИД Ирана в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 9 апр - РИА Новости. Проведение переговоров о завершении конфликта США с Ираном зависит от приверженности обязательствам по перемирию "на всех фронтах", заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи.
"Проведение переговоров об окончании войны зависит от приверженности США обязательствам по перемирию на всех фронтах, в особенности в Ливане", - говорится в заявлении МИД Ирана, сообщившего об этом в преддверии ожидающегося диалога в Пакистане по окончанию конфликта вокруг Ирана.
Багаи отметил, что Тегеран рассматривает возможность переговоров в Исламабаде по окончании конфликта с США, объявит состав делегации и программу проведения мероприятий, как только они будут окончательно проработаны.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране. Иран наносил ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. В связи с этим в большинстве стран мира наблюдался рост цен на топливо из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного газа из стран Персидского залива.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива.
Говоря о ситуации в Ливане, Трамп заявил, что прекращение ударов Израиля по этой стране не было включено в соглашение о прекращении огня с Ираном из-за шиитского движения "Хезболлах". Иран придерживается противоположной позиции.
В миреИранСШАИзраильДональд ТрампАббас АракчиХезболлаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
