МИД Ирана назвал условие для переговоров о завершении конфликта с США

ТЕГЕРАН, 9 апр - РИА Новости. Проведение переговоров о завершении конфликта США с Ираном зависит от приверженности обязательствам по перемирию "на всех фронтах", заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи.
Багаи отметил, что Тегеран рассматривает возможность переговоров в Исламабаде по окончании конфликта с США, объявит состав делегации и программу проведения мероприятий, как только они будут окончательно проработаны.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране. Иран наносил ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. В связи с этим в большинстве стран мира наблюдался рост цен на топливо из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного газа из стран Персидского залива.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива.