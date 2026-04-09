Рейтинг@Mail.ru
Агрессия Израиля угрожает переговорам на Ближнем Востоке, заявил МИД - РИА Новости, 09.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:26 09.04.2026 (обновлено: 17:34 09.04.2026)
МИД: агрессивные действия Израиля угрожают переговорам на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Агрессивные действия Израиля ставят под угрозу переговорный процесс на Ближнем Востоке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Израиль в среду нанес самый массированный удар со 2 марта по Бейруту, его пригороду и населенным пунктам на юге и востоке Ливана. В результате, по данным ливанского минздрава, более 180 человек погибли, 1739 получили ранения.
"Такие агрессивные действия ставят под угрозу срыва наметившийся переговорный процесс и резко повышают риски возобновления масштабной вооруженной конфронтации на Ближнем Востоке", - сказала Захарова, комментируя удары Израиля по территории Ливана.
Президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
ИзраильБлижний ВостокРоссияМария ЗахароваДональд ТрампАббас АракчиЛиван
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала