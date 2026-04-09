Агрессия Израиля угрожает переговорам на Ближнем Востоке, заявил МИД

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Агрессивные действия Израиля ставят под угрозу переговорный процесс на Ближнем Востоке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Такие агрессивные действия ставят под угрозу срыва наметившийся переговорный процесс и резко повышают риски возобновления масштабной вооруженной конфронтации на Ближнем Востоке", - сказала Захарова, комментируя удары Израиля по территории Ливана.
Президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.